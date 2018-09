Hamburg-Eißendorf : Brandanschlag auf Mitarbeiter des Bezirksamts – ein Toter, zwei Schwerverletzte

Ein 28-Jähriger überschüttet die zwei Mitarbeiter des Bezirksamts und einen Betreuer mit einer brennbaren Flüssigkeit.

24. September 2018, 14:00 Uhr

Hamburg | Bei einem Wohnungsbrand in der Weusthoffstraße in Hamburg-Eißendorf ist am Montagvormittag ein 50-jähriger Bezirksamtsmitarbeiter ums Leben gekommen, zwei Männer wurden lebensgefährlich, ein weiterer leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand suchten zwei Mitarbeiter des Zuführdienstes des Bezirksamts Altona und ein Betreuer am Vormittag die Wohnung eines 28-Jährigen auf. Für diesen war ein gerichtlicher Beschluss zur Zwangseinweisung in eine Psychiatrie erlassen worden.

Der 28-Jährige soll die Bezirksamtsmitarbeiter und seinen Betreuer mutmaßlich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. „Es gab sofort eine Verpuffung“, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Hierdurch erlitten er sowie ein Mitarbeiter des Zuführdienstes lebensgefährliche Brandverletzungen. Der zweite Bezirksamtsmitarbeiter, ein 50-Jähriger, erlitt so schwere Brandverletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Er war zuvor noch durch das Treppenhaus auf eine Rasenfläche vor dem Haus geflüchtet. Der zweite Mitarbeiter des Zuführdienstes wollte sich durch einen Sprung aus dem Fenster im dritten Obergeschoss retten und wurde dabei schwer verletzt. Der Betreuer erlitt leichte Verletzungen.

Die Wohnung des 28-Jährigen im dritten Obergeschoss stand zwischenzeitlich in Flammen. Die Flammen hätten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers dann schnell in die vierte Etage ausgebreitet. Andere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Zwei Löschzüge und rund 50 Feuerwehrleute waren gegen Mittag im Einsatz. Das Feuer wurde mittlerweile durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Mordkommission wurde alarmiert und befindet sich derzeit am Tatort. Die weiteren Ermittlungen zu Hintergründen, dem Tatablauf und den Personalien der Beteiligten dauern an.

