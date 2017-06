Protest gegen G20 : Brandanschläge auf Kabel der Bahn: Auch unter Linken umstritten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hamburg | Als Protest gegen G20 haben Linksextremisten zahlreiche Störungen angekündigt. Knapp drei Wochen vor dem Gipfel in Hamburg legten Unbekannte in mehreren Bundesländern Feuer in Bahnanlagen. Die Feuer an Kabeln, die zu Behinderungen im Bahnverkehr führen, könnten eine antikapitalistische „Protest-Aktion“ gewesen sein - zumindest legt dies ein Bekennerschreiben auf der linken Internetseite „Linksunten Indymedia“ nahe. Die Ermittler prüfen derzeit noch die Echtheit der Botschaft, die am Montag unter dem Namen „Shutdown G20 – Hamburg vom Netz nehmen!“ online veröffentlicht wurde. Indymedia versteht sich als offene Plattform zur freien Verbreitung von Informationen. In der Vergangenheit waren dort im Zusammenhang mit Bekennerschreiben zu Straftaten auch Fälschungen aufgetaucht.

Die mutmaßlichen Kapitalismusgegner leiten ihre Rechtfertigung der Zerstörung so hier: „Wir greifen ein in eines der zentralen Nervensysteme des Kapitalismus: mehrere Zehntausend Kilometer Bahnstrecke. Hier fließen Waren, Arbeitskräfte, insbesondere Daten“, heißt es in dem Bekennerschreiben. „Wir werden die Maschinisten nicht aufhalten, noch nicht. Aber wir zeigen auf, wie es möglich ist, die Maschine zum Stottern zubringen, obwohl wir selbst Teil der Maschine sind und immer tiefer in sie eingepasst werden sollen.“

Die Übersetzung für diese Herleitung: Das kapitalistische System presst den mutmaßlichen Brandstiftern zufolge Menschen in eine normierte Arbeitswelt und jeder Angriff, der die ganz alltäglichen Abläufe stört, sei eine Kritik daran. Pendler daran zu hindern, zur Arbeit zu kommen wird hier also als Protest verstanden. Bislang wurden Kabelbrände von Autonomen immer wieder gelegt, um Castortransporte zu stören.

Die Sabotage ist auch unter Linken umstritten: In mehreren Kommentaren unter dem Bekennerschreiben sowie in einem Gegenschreiben auf der linksgerichteten Internetplattform protestieren andere gegen den Protest.

In einem Gegen-Schreiben heißt es: „Absichtlich herbeigeführte und mit politischer Rhetorik verzierte Kabelbrände im Bahnbetrieb sind ein in regelmäßigen Abständen wiederkehrendes Phänomen, das zumindest in Deutschland jedes Mal exakt dieselbe Wirkung zeitigt: Die Hofpresse des Feindes, die ansonsten auch gerne mal gelungene Aktionen vollständig verschweigt oder in den Bereich der Kurzmeldungen verbannt, schlachtet diese Dinger tagelang aus. Und aus der Bevölkerung ergießen sich abertausende Hassbotschaften gegen die gesamte Linke in die sozialen Medien.“

„Den Autonomen mit ihrem schönen Hammer, erscheint leider alles wie ein Nagel“, heißt es in einem Kommentar „Das Anzünden von Bahnkabeln wurde entwickelt, um gegen die Castortransporte der Deutschen Bahn vorzugehen. Es war eine erfolgsversprechendere, weniger gefährliche (da der Gleisabschnitt bei einem durchgeschmorrten Kabel automatisch gesperrt wird), für die Aktivisten gefahrlosere, und einfacher umzusetzende Alternative zu Hakenkrallen.“ Der G20-Gipfel sei für die Autonomen vielmehr „Anlass für ihre x-te Kampagne “.

„Man zündelt für‘s eigene Wohlbefinden, dem Gros der Gesellschaft, das man hasst und verabscheut, hat man nichts mehr mitzuteilen“, heißt es in einem Gegen-Schreiben. „Das Bekennerschreiben selbst allerdings spricht eine andere Sprache. Es will ja aufrütteln und im Endeffekt ,organisieren'. Wenn man aber ,organisieren' will, dann kann man sich nicht davor drücken, bei militanten Aktionen als den entscheidenden Faktor miteinzubeziehen, welche Auswirkungen sie auf diejenigen haben, die man organisieren will.“

Ein anonymer Kommentar scheint das zu bestätigen: „Glaubt ihr, die Leute die heut Morgen an den Bahnhöfen standen werden sich mit euch oder euren Zielen solidarisieren? Die schieben einfach nur Frust und schenken den Bullen, die den Gipfel bewachen, im Zweifelsfall noch einen Kaffee aus.“ Ein weiterer anonymer Kommentar lautet: „ich arbeite in einem caritativen system und kam heute 1,5h zu spät - die bahn fuhr nicht. klasse... meine zu betreuenden senioren in der häuslichen pflege hatten entsprechend zeitverzug beim essen und auch bei der sanitären körperhygiene hatten sie mehr als die schnauze voll. da habt ihr wieder die unschuldigsten überhaupt mit getroffen. respekt!!!“

Das Problem: Die Aktion hat allein dadurch, dass sie viele Menschen betroffen hat, mehr Aufmerksamkeit erregt als jeder brennende Luxuswagen im Hamburger Nobelvorort - und die Gefahr weiterer Nachahmer-Aktionen steigt.

von shz.de

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:24 Uhr