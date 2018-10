U2 in Hamburg : Bono, Politik, Pathos und jede Menge Wow-Momente

Zuletzt traten die Iren 1985 in der Hansestadt auf. Bei den Shows in Hamburg wird viel geboten. Besonders visuell.

von Dagmar Leischow

04. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Hamburg | An Bonos Gutmenschentum scheiden sich die Geister. Die einen können seinen Moralpredigten nichts abgewinnen, die anderen saugen jedes seiner Worte begierig auf. Egal, welcher Fraktion man angehört, eins kann man dem Sänger und seiner Band U2 nicht absprechen: den Erfolg. Die Hamburger Barclaycard Arena hat das Quartett an zwei Abenden komplett ausverkauft. Nicht ohne Grund: Zuletzt traten die Iren 1985 in der Hansestadt auf. Damals konnte man noch Karten für 25 Mark erstehen, heute muss man für die Sitzplätze teilweise mehr als 200 Euro berappen. Ist ein U2-Konzert das tatsächlich wert? Diese Frage muss wohl jeder Fan für sich selber beantworten.

Auf jeden Fall wird viel geboten. Besonders visuell. Über der Hallenmitte hängt eine fast 30 Meter lange, hochauflösende LED-Leinwand. Zu Beginn der Show werden Szenen aus dem Charlie-Chaplin-Film „Der große Diktator“ eingeblendet. Man sieht Städte in Trümmern, nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Gesichter von Trump und Putin poppen auf. Doch ihre Tage sind gezählt. Zumindest für Chaplin, der verkündet: „Die Diktatoren werden sterben.“

So wird das Publikum auf das eingeschworen, was es erwartet: Politik und Pathos. Sänger Bono verkündet, dass er am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, nirgends lieber wäre als in Deutschland. Er erinnert sich noch ganz genau an den Mauerfall. Schließlich war er damals mit U2 in Berlin, um die Platte „Achtung Baby“ aufzunehmen. „Wir waren als Band keine Einheit“, gesteht er. „Oft haben wir gestritten.“ Bis der Song „One“ entstand, der den Zugabenblock eröffnet.

dpa

Aber vorher gibt es jede Menge Wow-Momente, die die Zuschauer staunen lassen. Sie kriegen nicht bloß eine simple Rockshow geboten, also einen Mix aus Klassiker wie „Pride (In the Name of Love)“ oder „Who's gonna ride your wild Horses“ und den Stücken des aktuellen Albums „Songs of Experience“, sondern ein mit vielen multimedialen Einschüben gigantisches Spektakel. Die Musiker pendeln über eine Brücke zwischen zwei Bühnen hin und her. „Vertigo“ nehmen sie sich auf der kleinen Bühne vor. Als dieses Lied ausklingt, sinniert Bono darüber, was Ruhm mit einem jungen Mann macht: „Plötzlich denkst du, du bist interessanter als dein Nachbar. Bis jemand zu dir sagt: ,Du bist doch der Paul, der früher bei uns in der Straße gewohnt hat.'“

Paul David Hewson ist Bonos richtiger Name. So nannte ihn jeder, als er sich als Teenager mit David Howell Evans, heute The Edge, Larry Mullins und Adam Clayton zusammentat, um Musik zu machen. Von ihrer Heldenreise erzählt während einer kurzen Umbaupause ein Animationsfilm, an dessen Schluss ein William-Blake-Zitat steht: „Weisheit ist die Wiedererlangung von Unschuld durch Erkenntnis.“ Erkannt hat Bono mittlerweile einiges. Zum Beispiel, dass er es seiner Frau nicht immer leicht macht. „Warum musstest du dich ausgerechnet in einen Musiker verlieben, der dauernd unterwegs ist?“ fragt er, als er völlig allein in seiner Garderobe vor dem Spiegel sitzt. Dabei wird sein Gesicht auf der Leinwand riesenhaft vergrößert.

Auf so nachdenkliche Augenblicke folgt immer wieder Missionarisches. Gegen Ende des Konzerts hängt die Europafahne über der Bühne. Bono schmettert „New Years Day“, das allmählich in „Freude, schöner Götterfunken“, die offizielle Hymne des Europarats, übergeht. Der Sänger wünscht sich ein einheitliches Europa, ach was, er will Einheit für die gesamte Welt. Auch wenn er manchmal vielleicht ein bisschen zu dick aufträgt: Haltung zu zeigen in einer Zeit, in der rechte Parteien stetig mehr Zuspruch finden und Despoten regieren, ist sicher nicht verkehrt. Nicht nur deshalb haben sich U2 ihren Applaus redlich verdient. Sie haben ihren Fans gut zwei Stunden ganz großes Kino geboten – obwohl sie Hits wie „With or without you“ oder „Sunday bloody Sunday“ nicht gespielt haben.