Anschlussstelle Hausbruch : BMW gerät auf der A7 in Brand – kurzzeitige Sperrung in Hamburg

Der Mann war auf dem Weg zum Flughafen, als sein Fahrzeug in Flammen aufging. Der Wagen ist ein Totalschaden.

von Sebastian Peters

07. September 2018, 11:10 Uhr

Hamburg | Ein brennender PKW hat am Freitagmorgen für eine kurzzeitige Sperrung der A7 in Fahrtrichtung Norden gesorgt. Kurz nach der Auffahrt Hamburg-Hausbruch bemerkte der Fahrer gegen 8 Uhr den Rauch und hielt an. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Der Wagen dürfte dennoch ein Totalschaden sein. Es bildete sich ein Rückstau auf der A7.

