Mordkommission im Einsatz : Bluttat auf St. Pauli: Frau lebensgefährlich verletzt

In der Nacht zum Sonntag wurde eine schwerverletzte Frau gefunden. Bisherige Ermittlungen lassen eine versuchte Tötung vermuten.

von Joto/dpa

22. April 2018, 08:51 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Frau am Straßenrand auf St. Pauli mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Gegen 1.20 Uhr wurde das Opfer laut ersten Polizeiangaben vor Ort mit schweren Kopfverletzungen am Rand der Simon-von-Utrecht-Straße entdeckt. Nun wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Weitere Angaben zu dem Vorfall wollte der Sprecher mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft nicht machen.

Der Körper soll zwischen parkenden Fahrzeugen, der Kopf am Rinnstein gelegen haben. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die stark blutende Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten den Gehweg und die Straße. Nach anfänglichen Ermittlungen durch Ermittler des Kriminaldauerdienstes wurde am frühen Morgen die Mordkommission an den Tatort gerufen. Mit Lichtmast und 3D-Scanner sicherten die Beamten Spuren. Laut dem Verkäufer eines nahen Kiosks, in dem die Polizei Videoaufnahmen sicherte, will ein Zeuge beobachtet haben, wie die Frau mit einem Messer attackiert wurde.

