Versucher Mord in Seniorenheim : „Bin kein Monster“: Angeklagte gesteht Messerangriff auf 93-Jährige

Ihr Leben sei zu der Zeit von Drogen und Geldproblemen gezeichnet gewesen, sagt die reuige Angeklagte.

27. September 2018, 11:52 Uhr

Im Prozess um den versuchten Mord an einer 93-Jährigen in Hamburg-Poppenbüttel hat die Angeklagte den Überfall mit einem Messer weitgehend eingeräumt. „Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich schäme für das, was ich Frau B. angetan habe“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der 39-Jährigen, die ihr Verteidiger verlas. Zunächst hatte die Angeklagte während des Prozesses geschwiegen.

In der Zeit vor der Tat habe sie viele Drogen und Medikamente genommen. Sie habe nicht mehr nach Arbeit suchen können. Angesichts ihrer Geldprobleme habe sie sich manchmal durch Diebstahl, Betrug und Einbrüche finanziert. Am Morgen des 10. März habe sie ihren Rucksack und ein Messer genommen und sei zu der Seniorenwohnanlage gefahren, in der sie mal gearbeitet hatte. „Ich hatte nicht vor, jemanden zu töten“, versicherte die Angeklagte.

Der 39-Jährigen wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Sie soll der alten Dame 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Bei dem Überfall erbeutete sie laut Anklage 400 Euro Bargeld. Die Frau mit den kurzen, dunklen Haaren war wenige Tage nach der Tat in ihrer Wohnung in Norderstedt festgenommen worden.

Eine Ausbildung zur Altenpflegerin hatte die Angeklagte zwei Jahre vor der Tat abgebrochen. Sie habe keine Kraft mehr gehabt, sich eine neue Stelle zu suchen, erklärte sie nun. An manchen Tagen sei sie gar nicht mehr aus dem Bett gekommen. Aufgrund der Drogen und Medikamente sei sie antriebslos und depressiv gewesen. Mit Hilfe ihrer Partnerin habe sie einen Entzug gemacht, ohne großen Erfolg. „Geldprobleme hatte ich die ganze Zeit.“ Sie habe auch auf Kosten ihrer Mutter gelebt.

Wenn sie tagsüber im Bett lag, habe sie viel im Internet gesurft. Die von der Polizei festgestellte Suchbegriffe hätten sich dabei ergeben, sie habe sie nicht selbst eingegeben. Sie könne aber nicht alles sagen, was sie in ihren psychotischen Phasen getan habe. Die Vorsitzende der Strafkammer hatte an einem früheren Verhandlungstag die ermittelten Internetsuchen verlesen. Sie lauteten unter anderem: „Menschen töten aus Spaß“ oder „Alte Leute an der Tür überrumpeln“.

Am Tattag habe sie an der Wohnungstür geklingelt und es sei ihr geöffnet worden, hieß es in der Erklärung der Angeklagten. Sie sei auf die Seniorin losgegangen und habe gefragt, wo Geld sei. „Ich wollte nicht, dass sie stirbt“, erklärte die 39-Jährige. Beim Verlassen der Wohnung habe sie nicht gedacht, dass die alte Dame sterben könnte. „Es fehlen mir die Worte, um auszudrücken, wie leid es mir tut, was ich Frau B. angetan habe.“ Sie sei froh, dass die Seniorin überlebt habe. „Sie müssen denken, dass ich ein Monster bin, aber das bin ich nicht. Ich brauche Hilfe und weiterhin Therapie.“ Ihr Verteidiger äußerte Zweifel an der Untersuchung einer Haarprobe seiner Mandantin. Dabei waren keine Drogenspuren gefunden worden. Das Gericht beschloss daraufhin, die Gutachterin zu befragen.

Die Strafkammer hörte auch den damaligen Polizeieinsatzleiter als Zeugen. Der 46-jährige Beamte berichtete, dass er die alte Dame auf dem Boden liegend gesehen habe. Ihr Oberkörper und Hals seien von Stichverletzungen und klaffenden Fleischwunden „übersät“ gewesen. Die Besatzung eines Krankentransporters und eine Pflegekraft hätten Erste Hilfe geleistet.

Auch die Pflegekraft sagte als Zeugin aus, in Begleitung einer Therapeutin und einer Zeugenbetreuerin. Sie sei vom Pförtner des Pflegeheims, der den Notruf der 93-Jährigen bemerkt hatte, gerufen worden, sagte die 54-jährige Altenpflegerin. Sie habe an der Tür geklingelt und - als niemand öffnete - mit einem Zweitschlüssel geöffnet. Die Seniorin habe blutend auf dem Boden neben ihrem Rollator im Wohnzimmer gelegen. Ihr erster Eindruck sei gewesen, dass sie gestürzt sei. Aber die 93-Jährige habe ihr noch sagen können, dass sie überfallen worden sei.

