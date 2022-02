Panorama : Bezirksversammlung: Senat bei Osterfeuern in der Pflicht

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben lange Tradition. Bis zu 25 000 Menschen fanden sich in der Vergangenheit dazu ein. Die Zeit des „Großevents“ ist jetzt vorbei, meint das Bezirksamt. Die Tradition soll aber erhalten werden. Fragt sich nur, wie.

Die Bezirksversammlung Altona will die Stadt Hamburg zum Erhalt der traditionellen großen Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand in die Pflicht nehmen. In einem am Donnerstagabend einstimmig verabschiedeten interfraktionellen Antrag fordern Grüne, SPD, CDU, Linke und FDP insbesondere die Finanzbehörde auf, „in Abstimmung mit dem Bezirksamt Altona die Durc...

