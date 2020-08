Polizei sucht Zeugen : Bewaffneter Überfall auf Sportartikelgeschäft in Hamburg-Billstedt

Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme der zwei Verdächtigen. Es wurden mehrere tausend Euro gestohlen.

05. August 2020, 11:45 Uhr

Hamburg | Am Dienstagabend gegen 21 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter die Mitarbeiter eines Sportartikelgeschäfts in Hamburg-Billstedt an der Möllner Landstraße beim Verlassen der Geschäftsräume überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Keine Verletzten

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden die vier Angestellten des Geschäfts von den Räubern wieder in den Laden zurückgedrängt, als sie ihn nach Feierabend durch die Hintertür verlassen wollten. Beide Verdächtige waren maskiert und hatten Schusswaffen bei sich. Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt.

Nachdem die Täter einen der Angestellten zum Öffnen eines Tresors gebracht und daraus mehrere tausend Euro entwendet hatten, flüchteten sie durch die Hintertür. Die alarmierten Polizeikräfte leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde. Diese führten jedoch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Beschreibung der Täter

Die Tatverdächtigen werden als männlich und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie waren maskiert, trugen dunkle Kleidung und Turnschuhe. Bei dem Überfall sollen sie mit schwarzen Schusswaffen ausgestattet gewesen sein.



Die Ermittlungen dauern an. Hinweise können an das Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

