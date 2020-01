Polizei sucht Zeugen : Bewaffneter Überfall auf Pizzaboten in Hamburg-Lurup

Der Bote wurde mit einer fingierten Bestellung an den Tatort gelockt. Dort wartete ein Mann mit einem Messer auf ihn.

29. Januar 2020, 14:36 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Lurup kam es am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr zu einem versuchten Raub auf einen Pizzaboten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Pizzafahrer mit einer offenbar fingierten Bestellung zum Tatort beordert. Vor der angeblichen Lieferadresse trat der maskierte Täter mit einem Messer an den Boten heran und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies, berichtet die Polizei.

Der Geschädigte verweigerte die Herausgabe, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam, wobei der Räuber sein Messer verlor. Nachdem der Täter schließlich noch Reizgas gegen den Pizzaboten eingesetzt hatte, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Pizzabote erlitt durch den Einsatz des Reizgases Augenrötungen, blieb ansonsten aber unverletzt.

Täter wird gesucht

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Räuber verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 170 Zentimeter groß, schlanke Figur, komplett schwarz gekleidet, sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

