Hamburg-Fischbek : Betrunkener überfährt 5-jährigen Fahrradfahrer

Mit knapp 1,7 Promille übersah der 43-jährige Fahrer den von rechts kommenden Jungen. Das Kind wurde schwer verletzt.

von Marle Liebelt

24. August 2018, 14:01 Uhr

Hamburg | Am Mittwochnachmittag wurde in Hamburg-Fischbek ein 5-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Als er an der Einmündung Flatterbindenweg/Am Röhricht die Straße überqueren wollte, erfasste ihn ein Pkw.

Der alkoholisierte Fahrer des Toyota übersah den von rechts kommenden Jungen auf seinem Fahrrad und erfasste ihn. Dabei erlitt der 5-Jährige schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestehe keine Lebensgefahr.

Am Unfallort stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Sie stellten den Führerschein des Fahrers sicher und ordneten eine Blutprobe an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?