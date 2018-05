Bahnhof Veddel : Betrunkener stürzt ins Gleisbett und wird von S-Bahn eingeklemmt

Offenbar ohne Fremdeinwirkung fiel der Verletzte vom Bahnsteig. Mit Beinverletzungen wurde der ins Krankenhaus gebracht.

von Joto

15. Mai 2018, 07:14 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Mann am S-Bahnhof Veddel zwischen einem Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt und verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei soll der angetrunkene Mann gegen 0.20 Uhr ohne Fremdeinwirkung auf das in Richtung Hauptbahnhof führende Gleis gefallen sein. Bei dem Versuch das Gleisbett zu verlassen, wurden seine Beine zwischen Bahnsteigkante und einer ohne Passagiere fahrenden S-Bahn eingeklemmt.

Foto: Joto

Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten das Opfer und brachten ihn mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer des beteiligten Zuges und Einsatzkräfte wurden von einer Notfallseelsorgerin betreut. Die Bundespolizei ermittelt zu den weiteren Hintergründen. Der Bahnhof Veddel musste zeitweise für den Zugverkehr gesperrt werden.

