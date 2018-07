Sommer-Tournee : Beth Ditto rockt den Hamburger Stadtpark

Die Sängerin begeisterte ihre Fans mit Gossip-Hits und Solostücken.

10. Juli 2018, 06:53 Uhr

Hamburg | Die Sängerin Beth Ditto hat in Hamburg das erste von drei Konzerten ihrer Sommer-Tournee in Deutschland gegeben. Auf der Open-Air-Bühne des Stadtparks begeisterte die ehemalige Sängerin der US-amerikanischen Rockgruppe Gossip mit ihrer kraftvollen Stimme und deutsch-englischen Ansagen.

Mit einer vierköpfigen Begleit-Band heizte Ditto – mit bürgerlichen Namen Mary Beth Patterson – den 2500 Besuchern mit Gossip-Hits wie „Standing In The Way Of Control“ und „Heavy Cross“ ein. Auch sechs Stücke ihres vor einem Jahr erschienenen Solo-Debüts „Fake Sugar“ sang die 37-Jährige, darunter die Singles „Fire“ und „We Could Run“. Die aktuelle Tour wird Ditto noch nach Singen (23.07.), Hannover (24.07.) und Münster (25.07.) führen.