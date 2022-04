Hamburg : Beste Lage an der Alster – und der Quadratmeter für 1,50 Euro

Kunstschaffende eröffnen an der Hamburger Edelgasse Große Bleichen einen kreativen PopUp-Store, der die „durch Corona tote Innenstadt“ beleben soll.

Betritt man den PopUp-Store und sieht die schwarzen Gebilde an der Wand, möchte man sie am liebsten gleich anfassen, um zu verstehen, was sie wohl sind. Laut dem kleinen Schild darunter handelt es sich um Kunst, genauer um Materialgüsse von Elena Greta Falcini. Wenn Kathleen Alder am Tresen steht, dann ist Anfassen erlaubt. Schließlich soll die Kunst ...

