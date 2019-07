Unfall in August-Krogmann-Straße : Bei U-Turn eines Pkw: Motorradfahrer wird erfasst und stirbt

Ein Pkw-Fahrer setzte zur Wende an und erfasste den Kradfahrer. Der Mann starb im Krankenhaus.

von Jotom, dpa

30. Juni 2019, 17:31 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hamburg-Farmsen-Berne wurde ein Motorradfahrer zunächst lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb er noch am Sonntag in einem Krankenhaus an den Verletzungen.

Laut ersten Polizeiangaben fuhr der Kradfahrer gegen 15.30 Uhr auf der vierspurigen August-Krogmann-Straße. Ein rechts neben ihm fahrender VW Polo setzte in Höhe der U-Bahn-Station Farmsen zu einem U-Turn an und erfasste dabei den Kradfahrer. Ersthelfer begannen vor Ort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und wurden von Rettungskräften abgelöst. Unter Reanimation wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Der VW-Fahrer erlitt einen Schock, konnte aber vor Ort verbleiben. Die Polizei sperrte die Straße für die Rettungs- und Aufräumarbeiten. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

