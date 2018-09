Attacke von psychisch Krankem : Behördenmitarbeiter nach Brandanschlag außer Lebensgefahr

Der Mann wurde am Montag mit einer brennbaren Flüssigkeit attackiert und angezündet.

Hamburg | Nach einem Brandanschlag auf Mitarbeiter des Bezirksamts Altona in Hamburg sind eines der Opfer und der Täter nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das teilte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Dienstag mit.

Ein 50-jähriger Behördenmitarbeiter war am Montag bei der Attacke eines psychisch Kranken gestorben. Der kranke Mann hatte zwei Behördenmitarbeiter, seinen Betreuer und sich selbst mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet.

Die Männer waren gekommen, um den Kranken in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Einer der Behördenmitarbeiter starb, der andere und der 28-Jährige wurd en lebensgefährlich verletzt. Der Betreuer erlitt nur leichte Verletzungen.

