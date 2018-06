Auftritt im Schanzenviertel : Beatsteaks geben neuen Termin für Soli-Konzert in Roter Flora bekannt

Im April wollte die Band spielen, musste jedoch kurzfristig absagen. Am Donnerstag soll der Gig nun doch noch steigen.

von Gerrit Hencke

13. Juni 2018, 21:27 Uhr

Hamburg | Die Berliner Rockband „Beatsteaks“ hat einen neuen Termin für das im April kurzfristig abgesagte Konzert in der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel bekanntgegeben. Demnach wird die Band spontan am morgigen Donnerstag auftreten, schrieben die Beatsteaks auf Facebook. Man freue sich sehr. Eine Uhrzeit wurde nicht mitgeteilt.

Nur wenige Stunden vorher musste das spontan angekündigte Konzert Mitte April abgesagt werden, da Sänger Arnim Teutoburg-Weiß Stimmprobleme hatte. Der Termin werde schnellstmöglich nachgeholt, erklärte die Band damals.

Bei dem Auftritt handelt es sich um ein Solidaritäts-Konzert „in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Umgang rauer wird, der politische Diskurs sich immer weiter nach rechts verschiebt.“ Eventuelle Überschüsse bei den Einnahmen fließen in den Erhalt des Gebäudes und in die politische Arbeit in der Roten Flora.

In der Vergangenheit hatten in der Roten Flora schon Bands wie Fettes Brot und Tocotronic gespielt. Tausende Menschen verfolgten die Live-Übertragungen auf dem Schulterblatt, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.