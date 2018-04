Hamburger Schanzenviertel : Beatsteaks geben heute spontanes Solidaritäts-Konzert in der Roten Flora

Am Dienstagabend will die Band im Hamburger Schanzenviertel spielen. Die Einnahmen gehen zu Gunsten der Roten Flora.

von dpa/shz.de

17. April 2018, 10:54 Uhr

Hamburg | Die Berliner Rockband „Beatsteaks“ gibt am Dienstag (20 Uhr) ein Spontan-Konzert in der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel. Die Band kündigte das Konzert in einem Video auf Instagram an:

Wie die Veranstalter auf Facebook schrieben sollen eventuelle Überschüsse bei den Einnahmen in den Erhalt des Gebäudes und in die politische Arbeit in der Roten Flora fließen. Bei dem Auftritt handelt es sich um ein Solidaritäts-Konzert „in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Umgang rauer wird, der politische Diskurs sich immer weiter nach rechts verschiebt.“

„Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wir die BEATSTEAKS nach etlichen Anläufen nun für eine Solishow für und in der Roten Flora gewinnen konnten! Danke!!“, schrieben die Veranstalter auf Facebook.

Der Auftritt wird laut Veranstalter auch auf einer Leinwand vom Schulterblatt aus zu sehen sein. In der Vergangenheit hatten in der Roten Flora schon Bands wie Fettes Brot und Tocotronic gespielt. Tausende Menschen verfolgten die Live-Übertragungen auf dem Schulterblatt, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.