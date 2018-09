Verkehr : Baustellen auf A1 und A7: Kilometerlange Staus auf Hamburgs Autobahnen

Am Samstagvormittag mussten viele Autofahrer Geduld beweisen. In beide Richtungen bildeten sich lange Staus.

von dpa

01. September 2018, 12:43 Uhr

Hamburg | Mehrere Baustellen auf den beiden wichtigsten Hamburger Autobahnen in Nord-Süd-Richtung haben die Geduld vieler Autofahrer am Samstagvormittag auf die Probe gestellt. Auf der A1 Richtung Norden staute es sich laut Verkehrsleitzentrale zwischen dem Maschener Kreuz und Stillhorn auf gut acht Kilometern. In der Gegenrichtung kam es zwischen Billstedt und dem Kreuz Süd ebenfalls auf einer Länge von acht Kilometern zu Behinderungen.

Auf der A7 bildeten sich in Richtung Süden zwischen Schnelsen und Waltershof etwa zehn Kilometer Stau. Richtung Norden staute es sich zwischen Bahrenfeld und dem Dreieck Nordwest auf einer Länge von gut sieben Kilometern.

