Bahn : Bauarbeiten angekündigt: Metronom befürchtet „Geduldsprobe“

Bahnreisende müssen im regionalen Zugverkehr zwischen Hamburg, Lüneburg und Uelzen im Sommer Geduld aufbringen. Vom 11. Juni an sollten auf der Linie RE3/RB31 wegen Gleis- und Weichenarbeiten deutlich weniger Züge als sonst unterwegs sein, kündigte die Metronom-Eisenbahngesellschaft am Mittwoch an. Es handele sich um mehrmonatige Bauarbeiten der DB Netz AG, vor allem rund um Stelle und Bad Bevensen. Ab August kämen Bauarbeiten im Raum Hamburg-Harburg hinzu. „Die Sommermonate werden insbesondere für Pendler, Stamm-Fahrgäste und unsere Mitarbeiter zwischen Harburg und Lüneburg eine echte Geduldsprobe“, sagte eine Sprecherin.

Bei den Bauarbeiten handelt es sich um ...

