Hamburg-Altona : Bankfiliale überfallen – Räuber mit Beute auf der Flucht

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Der Täter war mit einem sprengstoffartigen Gegenstand bewaffnet.

26. September 2018, 13:08 Uhr

Hamburg | Ein Räuber hat am Mittwochmorgen eine Filiale der Hamburger Sparkasse in Altona überfallen. Der männliche Täter bedrohte die Kassiererin mit einem sprengstoffverdächtigen Gegenstand. Sie händigte dem Täter einen vierstelligen Geldbetrag. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein, an der auch der Polizeihubschrauber „Libelle 1“ beteiligt ist.

Die Bankangestellte erlitt einen Schock und wurde medizinisch erstversorgt.

