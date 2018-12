Zwischen Hamburg und Lübeck : Bahnhof Tonndorf: 21-Jähriger wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Lokführer den Aufprall nicht mehr verhindern.

von Anja Christiansen

19. Dezember 2018, 18:24 Uhr

Hamburg | Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann kurz vor dem Bahnhof Tonndorf am Gleisbereich von einer Regionalbahn auf der Fahrt von Hamburg nach Lübeck erfasst. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Lokführer den Aufprall nicht mehr verhindern. Eine Notärztin versuchte den Mann zu reanimieren, der 21-Jährige verstarb aber am Unfallort. Der Leichnam wurde anschließend ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizei könne ein Fremdverschulden oder Suizid ausgeschlossen werden, so die Polizei. Der Mann ging laut Zeugenaussagen dicht an den Gleisen entlang und wurde dann von der Regionalbahn erfasst.

Für die Einsatz- und Bergungsmaßnahmen musste die Strecke gesperrt werden. Der Einsatz der Bundespolizei war gegen 9.55 Uhr beendet.

In dem Zug befanden sich 177 Fahrgäste. Nach jetzigem Sachstand wurde kein Reisender durch die Schnellbremsung der Regionalbahn verletzt. Der Triebfahrzeugführer wurde von einem Kollegen abgelöst.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg in enger Zusammenarbeit mit dem LKA geführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg vor den Gefahren an Bahnanlagen: Der Aufenthalt im Gleisbereich sei verboten. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen könne tödlich enden oder zu schweren Verletzungen führen. Dabei gefährdeten sich die Personen durch ihr Handeln nicht nur selbst, sondern auch Helfer und Reisende, warnt die Polizei. Lokführer könnten mit ihren Zügen nicht ausweichen und trotz eingeleiteter Schnellbremsungen oftmals einen Unfall nicht mehr verhindern.

