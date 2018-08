CDU-Führung in Hamburg : Aygül Özkan soll als Spitzenkandidatin gegen Peter Tschentscher antreten

Hamburgs CDU will 2020 mit einer neuen Spitzenkandidatin versuchen, die historische Wahlschlappe von 2015 zu überwinden.

19. August 2018, 16:17 Uhr

Aygül Özkan soll die CDU nach dem Willen der Parteiführung als Spitzenkandidatin in den Hamburger Bürgerschaftswahlkampf führen. Die türkischstämmige 46-Jährige sei ihre Wunschkandidatin, um 2020 gegen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) anzutreten, sagten Landesverbandschef Roland Heintze und der Fraktionsvorsitzende André Trepoll am Sonntag. Wann die Nominierung erfolgen kann, sei aufgrund einer erst vor wenigen Tagen diagnostizierten schweren Krankheit Özkans aber noch unklar. Zunächst wolle man ihr alle Zeit geben, die sie nun brauche. „Wir halten an ihr als unserem Vorschlag fest“, sagte Trepoll.

Sie hätten sich schon vor längerer Zeit auf Özkan verständigt, betonten beide. „Für uns beide war ziemlich schnell nach der Bürgerschaftswahl 2015 klar, dass wir jemanden brauchen, der Hamburg in seiner Vielseitigkeit und Offenheit gut repräsentieren kann, der in der Wirtschaft verwurzelt ist und die notwendige Regierungsverantwortung hat“, sagte Heintze.

2004 in die CDU eingetreten, war Özkan 2008 in die Bürgerschaft gewählt worden und zwischenzeitlich auch Vize-Landesvorsitzende in Hamburg. 2010 wechselte sie nach Niedersachsen, wo der damalige Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) sie als Sozial- und Integrationsministerin in sein Kabinett holte. 2013 schied sie mit dem Regierungswechsel in Niedersachsen aus dem Amt. Ein Jahr später gab sie auch ihr Landtagsmandat auf und wechselte in die Finanzwirtschaft nach Berlin.

Durchatmen bis zur Bürgerschaftswahl

An welcher schweren Krankheit Özkan leidet, sagten Heintze und Trepoll nicht. Sie hätten erst am vergangenen Mittwoch davon erfahren. Beiden waren sichtlich betrübt. „Wir stehen an Aygül Özkans Seite. Wir machen etwas, was in der hektischen Politik sonst unmöglich scheint, wir atmen durch und nehmen uns die Zeit, die Aygül Özkan braucht“, sagte Trepoll und verwies darauf, dass bis zur Bürgerschaftswahl noch 18 Monate Zeit blieben. Trepoll war selbst auch immer wieder als Spitzenkandidat im Gespräch. Ursprünglich sollte die Entscheidung erst im Herbst fallen.

Nach einigen vertraulichen Gesprächen mit Heintze und Trepoll sei sie schnell davon überzeugt gewesen, „dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Team bilden können, um unserer Partei und Hamburg Auftrieb zu geben“, ließ Özkan mitteilen. Aus persönlichen Gründen könne sie „diese tolle Herausforderung, Hamburgs Erste Bürgermeisterin zu werden“, aber im Moment nicht annehmen.

Auf die Wunsch-Spitzenkandidatin der Parteiführung kämen schwere Aufgaben zu. Sie soll ihre Partei nach dem historisch schlechten Abschneiden 2015 wieder zu mehr Stärke in der Bürgerschaft führen. Die Hamburger Christdemokraten landeten damals bei 15,9 Prozent. In Umfragen lagen sie zuletzt im April bei 16 Prozent.

Im Falle einer rechtzeitigen Genesung dürften mit Özkan dann mindestens zwei Frauen ihre Parteien in den Bürgerschaftswahlkampf führen. Erst am vergangenen Dienstag hatte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen ihre Kandidatur angekündigt. Ende Oktober soll ein Parteitag sie nominieren.