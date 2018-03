Hamburg : Autogrammstunde von „187 Strassenbande“ endet mit Fan-Tumulten

Rund 500 Fans versammeln sich im Bahnhof Altona zu einer nächtlichen Autogrammstunde. Die Polizei muss einschreiten.

von Tobias Johanning

30. März 2018, 09:33 Uhr

Hamburg | Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei zu einer Autogrammstunde der Hamburger Hip-Hop-Gruppe „187 Strassenbande“ im Bahnhof Altona gerufen. Laut ersten Polizeiangaben hatten sich gegen 23 Uhr mehr als 500 Hamburger, vor allem Jugendliche und Kinder, bei der Autogrammstunde am „Media Markt“ im Bahnhof versammelt. Dabei gab es Tumulte unter den Fans.

Die Gangsta-Rapper geben am Sonnabend ihr Tourabschlusskonzert in der Barclaycard Arena, bei dem bis zu 16.000 Besucher erwartet werden. Schon im Dezember 2017 musste eine Autogrammstunde der Band in Wien wegen Tumulten unter den Fans von der Polizei abgebrochen werden.

Die Fans sollen sich untereinander geschubst, geschlagen und zur Seite gedrängt haben. Zeugen sprachen zeitweise von einer Massenpanik. Die Polizei rückte mit zwei Zügen der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei an, um die Menschenmenge aus dem Bahnhof Altona zu leiten. Dabei schmissen die Minderjährigen mehrfach mit Schneebällen nach den Beamten.

Die Polizei nahm laut ersten Angaben in der Nacht eine Person in Gewahrsam. Über Verletzte gab es in der Nacht keine Informationen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?