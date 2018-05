Nahe Seevetal bei Hamburg : Autofahrer nach Unfall auf der A7 gestorben – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall kam am Mittwoch ein 48-jähriger Mann ums Leben. Er fuhr offenbar ungebremst auf ein Stauende auf.

von dpa/Tobias Johanning

03. Mai 2018, 11:29 Uhr

Sieverstedt | Nachdem ein Autofahrer am Mittwoch nach einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Seevetal bei Hamburg ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Skoda am Vormittag offenbar ungebremst auf ein Stauende auf. Dabei wurde der Wagen kurz hinter der Ausfahrt Fleestedt unter einen Lkw gedrückt. Die A7 war in Richtung Norden bis kurz vor 12 Uhr gesperrt.

Alarmierte Rettungskräfte aus Seevetal befreiten das Unfallopfer und begannen mit der Reanimation. Nach einer Behandlung durch den mit einem Helikopter herbei geflogenen Notarzt wurde der Mann unter weiteren lebenserhaltenden Maßnahmen in ein Krankenhaus befördert.

Die A7 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Durch die Sperrung bildeten sich auf den Ausweichstrecken und der nahe gelegenen Autobahn 1 teilweise bis zu 18 Kilometer lange Staus.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 beim Verkehrsunfalldienst Süd odereiner Polizeidienststelle zu melden.

