Hamburg-Eidelstedt : Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet – 49-Jähriger verletzt

Der Fahrer des Mercedes spricht kurz mit dem Verletzten, steigt dann ein und fährt davon, bevor die Polizei eintrifft.

von Gerrit Hencke

16. Oktober 2018, 10:12 Uhr

Hamburg | Ein 49-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in der Holsteiner Chaussee in Hamburg-Eidelstedt am Montagabend schwer verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen übernommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überquerte der 49-jährige Fahrradfahrer um 20.25 Uhr die Fußgängerfurt Holsteiner Chaussee/AS Eidelstedt bei grüner Ampel. Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Mercedes AMG ebenfalls bei Grün in den Einmündungsbereich ein, um an der Anschlussstelle auf die A23 in Richtung Süden aufzufahren. Hierbei erfasste er den Fahrradfahrer.

Der 49-Jährige wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde. Der Autofahrer stieg zunächst aus und sprach kurz mit dem Verletzten. Danach stieg er ins Auto und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, bevor die Polizei eintraf.

Eine anschließende Sofortfahndung nach dem geflüchteten Fahrzeug verlief erfolglos. Der 49-Jährige wurde nach Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

