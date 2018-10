St. Pauli : Auto rast in Ampel – zwei Verletzte

Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Ampel. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

von lno

13. Oktober 2018, 09:46 Uhr

Bei einem Autounfall in Hamburg-Altona sind am frühen Samstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Der Wagen raste auf der Großen Elbstraße gegen eine Ampel, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in dem demolierten Auto eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Beifahrer wurde ebenfalls verletzt. Mehr Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.