Hamburg : Auto rammt Geschäftstür: Verdächtiger nach Einbruch gefasst

Mit einem Auto rammen Unbekannte die Tür eines Elektronikgeschäfts und stehlen teure technische Geräte.

02. April 2018, 14:40 Uhr

Hamburg | Zwei Tage nach einem Blitz-Einbruch in ein Elektronikgeschäft in Hamburg-Rotherbaum hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 23-Jährige wurde am frühen Montagmorgen nach einem Einbruch auf dem Verwahrplatz im Stadtteil Billbrook festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Ostermontag sagte.

Der Verdächtige soll in der Nacht zum Sonnabend vermutlich mit Komplizen mit einem Auto rückwärts in die gläserne Eingangstür des Elektronikgeschäfts gefahren sein. Die Täter stahlen zahlreiche Elektronikartikel und flohen mit dem Auto in Richtung Innenstadt. Trotz einer Sofortfahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnten sie entkommen. Die Höhe der Beute schätzte die Polizei auf einen „mittleren fünfstelligen Betrag“.

Am Sonnabendvormittag bemerkte ein Zeuge einen stark beschädigten Wagen, der in einem Kleingartenverein in Hamburg-Rothenburgsort abgestellt war, wie der Sprecher erklärte. Der Wagen sei als gestohlen gemeldet und bei dem Einbruch verwendet worden. Im Wagen lagen, laut Polizeiangaben, noch Verpackungen des Diebesguts aus dem Elektronikgeschäft.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und brachten es zum Verwahrplatz. Dort wurde am frühen Montagmorgen Einbruchsalarm ausgelöst – der 23-Jährige hatte versucht, das Tor einer Fahrzeughalle aufzubrechen. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Polizei einen Autoschlüssel, der zum Tatfahrzeug des Blitz-Einbruchs passte. Die Ermittler vermuten, dass er den Wagen – oder Sachen aus dem Wagen – holen wollte. Der Verdächtige sollte vor einen Haftrichter kommen.

