Hamburg : Auto prallt gegen Transporter: Fahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer ist in Hamburg mit seinem Wagen gegen einen parkenden Transporter geprallt und dabei leicht verletzt worden. Zeugen meldeten, dass der Mann vor dem Zusammenstoß am Montagabend noch weitere parkende Fahrzeuge mit seinem Auto touchiert hatte, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Autofahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Hintergründe, wie das Alter des Mannes, der Unfallhergang und die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

