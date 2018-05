Hamburg-Kirchwerder : Auto prallt gegen Laternenmast am Hower Hauptdeich – drei Verletzte

Die zum Teil schwer verletzten Männer müssen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

von Peter Wüst

04. Mai 2018, 14:25 Uhr

Bei einem Unfall in Hamburg-Kirchwerder sind am Donnerstagabend drei Männer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Autofahrer war auf dem Hower Hauptdeich mit seinem Opel Meriva nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Laterne geprallt. Danach schleuderte das Auto den Deich hinab.



Zeugen hatten den Unfall über Notruf 112 gemeldet. Nach rettungsdienstlicher Versorgung durch Notfallsanitäter der Feuerwehr und Sichtung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph Hansa, wurden die drei Patienten anschließend mit zum Teil schweren Verletzungen in Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Mit einem Greifzug zogen die Feuerwehrleute danach das Unfallauto wieder auf die Straße zurück und klemmten die Batterie ab. Techniker der öffentlichen Beleuchtung sicherten den beschädigten Laternenmast. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.





