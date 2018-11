Unfall in Hamburg-Wilhelmsburg : Auto prallt gegen Baum und Laterne – Fahrer schwer verletzt

In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen Alfa Romeo. Die Identität des Mannes ist noch unklar.

von Joto

21. November 2018, 07:42 Uhr

Hamburg | Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend in Hamburg-Wilhelmsburg ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Mann gegen 21.40 Uhr mit seinem Alfa Romeo auf der Straße „Brücke des 17.Juni“ in Richtung Harburg. In der Kurve vor der Brücke geriet der Mann aus bisher ungeklärten Gründen mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus über die Gegenfahrbahn in den Seitenstreifen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, überschlug sich und schleuderte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend blieb der Pkw auf dem Dach liegen.

Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straßenlaterne kippte durch den Unfall zur Seite und musste aus Sicherheitsgründen abgeflext werden.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Identität des Mannes war in der Nacht unklar.

Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

