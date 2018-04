Hamburg : Auto kracht in Pfeiler – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der 30-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt. Die Billhorner Brückenstraße war zeitweise gesperrt.

von dpa

28. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Ein 30-Jähriger ist am Samstagmorgen auf der Billhorner Brückenstraße in Hamburg bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Pfeiler, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um den 30-Jährigen aus dem Auto zu holen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Billhorner Brückenstraße wurde stadteinwärts zunächst für den Verkehr gesperrt.

