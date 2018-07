Hamburg : Auto kracht gegen Linienbus – ein Toter und fünf Verletzte

Das Auto war am späten Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Polizisten haben einen schlimmen Verdacht.

von dpa

18. Juli 2018, 07:19 Uhr

Hamburg | Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Hamburg-Harburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Fünf weitere Menschen erlitten Verletzungen, darunter vier Fahrgäste. Bei dem Toten handele sich um den Beifahrer des Wagens, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen. Das Auto war in der Nacht zu Mittwoch mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs. In einer Kurve geriet es dann in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den heranfahrenden Bus.

Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall schwer, vier Fahrgäste im Bus leicht. Der Beifahrer erlag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. Polizisten bemerkten während der Rettungsaktion bei dem Autofahrer starken Alkoholgeruch. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt, so die Sprecherin. Die Straße war anschließend für drei Stunden komplett gesperrt.

