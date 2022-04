Ausstellung : Ausstellung „The Mystery of Banksy“ kommt nach Hamburg

Er ist einer der bekanntesten Straßenkünstler der Welt, aber keiner weiß, wer er wirklich ist: Banksy. Eine Ausstellung in Hamburg widmet sich vom 3. Juni an dem Street-Art-Künstler, der mit seinen Werken mittlerweile Millionen Euro erzielt. „The Mystery of Banksy - A Genius Mind“ war bereits in anderen Städten zu Gast und wird in Hamburg im ehemaligen Galeria-Kaufhof in der Mönckebergstraße gezeigt, wie die Veranstalter am Freitag in Hamburg mitteilten. Zu sehen sind rund 150 Werke, darunter Graffitis, Drucke, Fotos, Skulpturen und Videoinstallationen, die fast alle reproduziert wurden.

Der Rundgang zeigt Banksy als Künstler,...

