Hamburg : Aus Psychatrie entflohen: Polizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter

Dem 27-Jährigen war es laut Polizei gelungen, aus der Psychatrie des UKE zu flüchten.

von shz.de

20. August 2019, 08:25 Uhr

Hamburg | Ein in Hamburg entflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter ist von der Polizei in Berlin gefasst worden. Der Mann war am Montag aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ausgebrochen.

Die Polizei suchte unter anderem mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Montagnacht wurde die Suche zunächst abgebrochen.

