1900 Stellen betroffen : Aurubis verkauft Segment Flachwalzprodukte an Wieland-Werke

Der Kupferkonzern trennt sich von einem Unternehmensbereich. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.

von dpa

03. April 2018, 13:45 Uhr

Hamburg | Der Kupferkonzern Aurubis hat sich mit den Wieland-Werken über den Verkauf seines Geschäfts mit Flachwalzprodukten geeinigt. Der Kaufvertrag sei Ende März unterzeichnet worden, teilte Aurubis am Dienstag in Hamburg mit. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

In dem Bereich arbeiten rund 1740 Mitarbeiter. Mitverkauft wird ein 50-Prozent-Anteil an der Schwermetall Halbzeugwerk GmbH&Co KG mit 300 Mitarbeitern und 330 Millionen Euro Umsatz, so dass rechnerisch 1900 Stellen bei Aurubis wegfallen und bei Wieland dazukommen.

In Deutschland betroffen ist der Standort Stolberg bei Aachen, wo rund 560 Mitarbeiter im Aurubis-Werk und bei Schwermetall den Arbeitgeber wechseln. Aurubis beschäftigt bislang rund 6500 Mitarbeiter, bei den Wieland-Werken sind es etwa 7000.

Aurubis hatte bereits Mitte Februar erklärt, mit den familiengeführten Wieland-Werken in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen zu stehen. Damals hieß es, der Unternehmensbereich komme auf einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Er umfasst Fabriken in den USA, den Niederlanden, Finnland und Deutschland sowie Schneidcenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie eine Verkaufsorganisation.