Hamburg-Rothenburgsort : Auch am Mittwoch: Wieder Leichenteil ein gefunden

Hamburg | Am Mittwoch ist in Hamburg erneut ein Leichenteil gefunden worden. Am Mittag, um 14 Uhr, hatte ein Zeuge die Polizei informiert, die das Leichenteil daraufhin geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht hat. Der Fundort: Die Billwerder Bucht gegenüber des Tiefstackkanals in Rothenburgsort. Die Mordkommission im Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Fundort am Mittwoch befindet sich nur wenige hundert Meter von einigen der bisherigen Fundorte entfernt. Laut Polizei besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei diesem Fund ein Zusammenhang zu den in den vergangenen Tagen aufgefundenen Leichenteilen. Es wird vermutet, dass die gefundenen Leichenteile zu einer vermissten 48 Jahre alten Prostituierten gehören.

