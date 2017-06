Hamburg : Arbeiter stürzt von Gerüst aus 15 Metern Höhe

Hamburg | Auf einem Firmengelände in Hamburg-Billbrook ist ein Mann aus einer Höhe von etwa 15 Metern von einem Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Verletzten am Donnerstagvormittag gerettet und in ein Krankenhaus bringen lassen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Amt für Arbeitsschutz untersucht jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 08:18 Uhr