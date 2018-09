„United against Racism“ : Anti-Rassismus-Demo in Hamburg erwartet 25.000 Teilnehmer

Mehr als 450 Gruppen haben zu der Parade mit 40 Trucks, aber auch Lastenrädern, Kinderwagen und Sambabands aufgerufen.

von dpa

28. September 2018, 20:20 Uhr

Hamburg | Bis zu 25.000 Menschen aus ganz Deutschland werden am Samstag (12.00 Uhr) in Hamburg zu einer bunten Parade gegen Rassismus erwartet. Unter dem Motto „United against Racism“ hat dazu ein Bündnis von mehr als 450 Gruppen aufgerufen. Neben Initiativen wie Sea-Watch, Laut gegen Nazis und Women in Exile ist auch die Gruppe „Seebrücke Hamburg“ bei der Demonstration vertreten.

Die Parade soll eine Art bunter Karnevalsumzug mit 40 Trucks, aber auch Lastenrädern, Kinderwagen und Sambabands werden. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass Hamburg zu einem sicheren Hafen für geflüchtete und gerettete Menschen erklärt wird. Ein Sprecher des Organisationsteams sagte, es seien 50 Busse und zahlreiche Zuganreisen aus ganz Deutschland angekündigt.