Schüsse auf Rechtsanwalt : Anstiftung zur Tötung: 49-Jähriger in Hamburg festgenommen

Vor acht Jahren wurde der Rechtsanwalt niedergeschossen. Jetzt soll der Verantwortliche gefunden worden sein.

von dpa

04. September 2018, 17:43 Uhr

Frankfurt/Hamburg | Im Zusammenhang mit Schüssen auf einen Frankfurter Rechtsanwalt vor acht Jahren hat die Polizei in Hamburg am Dienstag einen 49-Jährigen festgenommen. Ihm wird versuchte Anstiftung zu einem Tötungsdelikt im Jahr 2010 vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilte.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor in ihrer Onlineausgabe berichtet, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen ehemaligen Hamburger Internet-Unternehmer handle, der mit seiner Firma einst zu den Börsenstars der „New Economy“ zählte.

Das Opfer ist laut „Bild“ ein Frankfurter „Star-Anwalt“, der von einem Unbekannten am 7. Januar 2010 niedergeschossen und am Bein schwer verletzt worden sei. Der Anwalt habe offenbar eine millionenschwere Zivilklage gegen den Unternehmer vorbereitet. Der 49-Jährige sei als möglicher Auftraggeber der Tat schon damals im Visier der Ermittler gewesen, heißt es bei „Bild“ weiter. Weil er im Gefängnis saß, habe man ihm jedoch nichts nachweisen können.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wollte keine weiteren Details zum Fall nennen. Gegen den 49-Jährigen liege ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg vor. Es werde erwartet, dass er noch im Laufe des Dienstags dem örtlichen Haftrichter vorgeführt werde.

