Seevetal : Angler stürzt in Elbe: 100 Retter suchen ohne Erfolg

Eine Frau sah den Mann, als er ins Wasser stürzte. Seitdem ist er verschollen.

von joto

14. Mai 2018, 07:29 Uhr

Over | Am Samstagabend ist ein Angler nahe der Ortschaft Over in die Elbe gestürzt und verschwunden. Auch nach einer groß angelegten Suchaktion der Feuerwehr blieb er verschollen. Laut ersten Polizeiangaben war der Mann gegen 21 Uhr während des Angelns in die Elbe gestürzt. Eine Augenzeugin sah den Mann wenige Augenblicke später noch einmal kurz auftauchen.

Mit mehreren Booten der Feuerwehr des Landkreises Harburg suchten die Einsatzkräfte nach dem Vermissten. Auch am Ufer versuchten die Retter, den Mann zu finden. Von Hamburger Seite aus unterstützte die Feuerwehr Hamburg. Insgesamt waren mehr als 100 Rettungskräfte aus elf Feuerwehren im Einsatz. Auch die Tauchergruppen der Feuerwehren Buchholz, Lüneburg, Hamburg sowie dem DLRG aus Buchholz waren in Bereitschaft vor Ort. Die Suche wurde nach vier Stunden gegen Mitternacht erfolglos abgebrochen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

