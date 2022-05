Landgericht Hamburg : Angestellte der Staatsanwaltschaft informiert Dealer

Wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag eine ehemalige Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft zu einer Geldstrafe verurteilt. Die 30-jährige Frau müsse 200 Tagessätze zu je 50 Euro zahlen, sagte ein Gerichtssprecher. Nach Überzeugung der Strafkammer fragte die Angeklagte den Stand eines Ermittlungsverfahren ab und gab die Information an ihren Lebensgefährten weiter, einen Drogenhändler. Das Verfahren habe einen Verdächtigen aus dem Umfeld einer Bande betroffen, die Drogen mit dem Auto an Kunden auslieferte.

Vom Vorwurf der Beihilfe zum Drogenhand...

