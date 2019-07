Interview : Andy Grote: „Wir wollen an die faulen Säcke rankommen“

Sport- und Innensenator Andy Grote (SPD) über aufkeimenden Rechtsextremismus und eine Gesellschaft, die immer dicker wird.

von Barbara Glosemeyer und Markus Lorenz

06. Juli 2019, 09:30 Uhr

Zwei Jahre nach dem G20-Gipfel sprachen die Redakteure Barbara Glosemeyer und Markus Lorenz mit Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) über seine kämpferische Grundhaltung gegen Terror, über Versäumnisse und über Sport in der Stadt, ein Herzensanliegen des 51-Jährigen.

shz.de: Herr Grote, wer Ihnen auf Twitter folgt, sieht Sie bei der Innenministerkonferenz Liegestütze machen, in Feuerwehrmontur Treppen hochlaufen und mit den Hamburg Towers den Aufstieg in die Basketballbundesliga bejubeln. Sind Sie aus Überzeugung sportlich oder weil der Job des Innen- und Sportsenators es verlangt?

Andy Grote: Wir meinen unsere Strategie der Active City schon ernst, und das begeistert mich auch persönlich. Wir verfolgen das ambitionierte Ziel, möglichst alle Hamburger zu mehr Sport und Bewegung zu animieren. Das verbessert die Lebensqualität und hält die Stadtgesellschaft zusammen. Der Active-City-Spirit soll Teil des Hamburger Lebensgefühls werden.

Wo setzen Sie an?

In vielen Bereichen. Wir müssen erfolgreicher werden in der Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen. Wir müssen in Kitas und Schulen mehr machen. Dazu bauen wir die Sportinfrastruktur auch an Schulen gerade massiv aus. Wir haben ehrgeizige Ziele beim Inklusionssport, aber auch bei älteren Menschen. Und wir wollen generell an die „faulen Säcke“ rankommen, die sich gar nicht bewegen.

Sport als politisches Anliegen − warum?

Wegen der vielfältigen gesellschaftlichen Wirkungen. Wir haben unter anderem ein echtes gesundheitliches Problem. Als Gesellschaft werden wir immer dicker, ernähren uns schlechter und bewegen uns zu wenig. Das ist alarmierend. Zum Beispiel stellen wir bei den Einstellungstests von Polizei und Feuerwehr fest, dass viele junge Menschen die körperlichen Voraussetzungen nicht mitbringen, weil sie sich nicht genügend bewegt haben.

Treiben sie selbst regelmäßig Sport?

Zu wenig. Aber wir richten in der Innenbehörde jetzt auch einen Sportraum ein...

... eine Muckibude?

Keine Muckibude, aber einen Raum, der den aktuellen sportmedizinischen Erkenntnissen entspricht, also ein Stück Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter.

Welches sind Ihre Sportarten?

Ich habe die Fußballmannschaft FC Silbersack mit gegründet. Das hat Spaß gemacht, sportlich war ich für das Team eher eine Belastung (lacht). Früher habe ich viel Sport getrieben, bin geritten, habe Badminton gespielt, Judo gemacht, bin geschwommen und anderes mehr. Jetzt mache ich noch ein bisschen Fitness, schwimme und fahre Ski.

Sie gehen regelmäßig ans Millerntor zum FC St. Pauli. Was macht den Verein besonders?

Der FC St. Pauli bietet stärker als andere Vereine eine emotionale Heimat und ein Lebensgefühl. Und er hat eine enorme Integrationskraft. Ich kenne keinen anderen Verein, in dem es im Stadion so bunt gemischt ist. Er steht für das, was Sport stark macht: das Zusammenkommen völlig unterschiedlicher Menschen.

Und dann ist es auch egal, ob in der zweiten oder ersten Liga?

Ein bisschen Ehrgeiz darf schon sein.

Hamburg hat derzeit keinen Erstligaverein in den beliebtesten Sportarten Fußball, Handball und Eishockey. Ein Problem für den Sportsenator?

Das ist vor allem deshalb nicht schön, weil es ständig zu einer Diskussion führt, die alles andere im Hamburger Sport überlagert und das Bild völlig verzerrt.

Inwiefern?

Weil die Sportstadt Hamburg enorm viel zu bieten hat. Nur ein paar Beispiele: Wir erleben gerade mit der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft ein phantastisches sportliches Highlight. Auch verfügen wir über ein Alleinstellungsmerkmal in den Ausdauersportarten: In keiner anderen Stadt gibt es auf internationalem Topniveau Marathon, Triathlon und ein Weltcup-Radrennen.

Dazu sind wir Hockeyhauptstadt, sehr stark im Wassersport, im Judo und, und, und. Und wir machen eine tolle Arbeit am Olympiastützpunkt Hamburg/ Schleswig-Holstein. Aber wenn beim HSV mal einer eine Zerrung hat, dann machen sich alle Sorgen über die Sportstadt. Im Ernst: Ich finde, man darf nicht das Schicksal der gesamten Sportstadt von der Ligazugehörigkeit des HSV abhängig machen.

Hauptjob des Innensenators ist Hamburgs Sicherheit. Wie schätzen Sie die rechtsextreme Szene in der Stadt ein?

Grundsätzlich geht vom Rechtsextremismus bundesweit aktuell die größte Bedrohung aus. Der Verfassungsschutz geht in Hamburg von etwa 130 gewaltbereiten Rechtsextremen aus. Die Szene ist hier insgesamt eher schwach, aber die radikale Rechte vernetzt sich insbesondere im Internet. Und wir können derzeit nicht davon ausgehen, dass wir immer alles sofort mitbekommen. Wir sind Rechtsextremisten immer sehr konsequent entgegen getreten, zuletzt bei den „Merkel muss weg“-Demonstrationen. Aber wir werden unsere Anstrengungen auch noch weiter verstärken.

Das heißt konkret?

Wir werden die Kräfte noch stärker auf die Aktivitäten der rechtsextremistischen Szene im Netz konzentrieren.

Werden Sie persönlich von Rechten beleidigt und bedroht?

Viele Politiker sind schon aus diesem Spektrum beleidigt und bedroht worden, ich auch während meiner Zeit als Bezirksamtsleiter.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde offenbar ermordet, weil er Rechtsextreme in der Flüchtlingskrise in die Schranken gewiesen hat. Was löst das in Ihnen aus?

In mir aktiviert das eine kämpferische Grundhaltung. Das Wichtigste in Reaktion auf Terror ist immer, dass sich die Gesellschaft, aber auch der Amtsträger, der zum Ziel werden kann, nicht einschüchtern lässt. Unsere demokratische Gesellschaft und jeder Einzelne müssen dem sehr klar und kämpferisch entgegentreten.

Müssen die Maßnahmen zu Ihrem Schutz erhöht werden?

Nein. Ich habe auch keine Angst. Die darf ich als Innensenator nicht haben.

Zum Linksextremismus: Hat G20 die linke Szene in Hamburg gestärkt oder geschwächt?

Die Strafverfolgung der Soko Schwarzer Block hat die radikale linke Szene nachhaltig verunsichert. Eine derart intensive hartnäckige Strafverfolgung gab es bisher noch nicht. Seit G20 ist es relativ ruhig in der Szene.

Warum hat der Senat nach den G20-Geschehnissen die Gangart gegenüber der „Roten Flora“ nicht verschärft?

Wenn es so wäre, dass wir der „Flora“ im Zusammenhang mit G20 Straftaten hätten zuordnen können, dann hätten wir eine andere Situation. Die „Rote Flora“ hatte an den G20-Ausschreitungen sicherlich einen Anteil, aber bei weitem nicht nur sie.

Das heißt, kein Bedarf am Status der „Roten Flora“ etwas zu ändern?

Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf. Aber es gibt natürlich keinen Freifahrtschein.

Was haben Sie aus G20 gelernt, politisch und persönlich?

Alle Beteiligten wissen jetzt, was so etwas mit einer Stadt machen kann. Man würde an eine solche Veranstaltung heute ganz anders herangehen...

... oder es ganz sein lassen?

Naja, eine große Regierungskonferenz nicht mehr zu veranstalten, weil aus einem bestimmten Spektrum Gewalt angedroht wird, wäre für einen demokratischen Staat ein Problem. Aber klar ist auch: Die Belastungen für die Bevölkerung waren zu hoch. Das kann man so nicht noch einmal machen.

Wie groß war die Belastung für den Menschen Andy Grote?

Das war für alle ein Ausnahmezustand, da würde ich mich aber nicht herausheben wollen. Bei den Einsatzkräften werden das viele noch intensiver erlebt haben.

Hamburg war Zentrum der 9/11-Vorbereitungen. Wie schätzen Sie die Bedrohung durch Islamisten ein?

Die Gefahr ist weiterhin hoch. Immer wieder werden islamistische Strukturen aufgedeckt, auch im Raum Hamburg und in Schleswig-Holstein. So konnte Schlimmeres verhindert worden. Auch wenn die befürchtete Verschärfung der Lage durch Rückkehrer bisher ausgeblieben ist, gibt es keinen Grund zur Entwarnung.

Frage an den SPD-Politiker: Ihre Partei befindet sich auf Bundesebene in einer existenziellen Krise. Was muss Hamburgs SPD tun, um bei der Bürgerschaftswahl 2020 eine grüne Bürgermeisterin zu verhindern?

In Hamburg unterscheidet uns ziemlich viel von der Bundes-SPD. Wir haben eine klare inhaltliche Linie, eine erfolgreiche Regierungsbilanz und gute Köpfe in Verantwortung. Aber natürlich sind wir auch in Hamburg herausgefordert. Ich freue mich auf einen intensiven Wahlkampf.

Wie kann die SPD den bestehen?

Es wird darum gehen, ob Senatspolitik auch in Zukunft für die ganze Stadt gemacht wird. Anspruch muss immer ein „Hamburg für alle“ sein, in dem uns der Paketbote und der Hafenarbeiter genauso wichtig sind wie die IT-Beraterin. Und da ist unser stärkstes Argument ein beliebter, kluger Bürgermeister, der auf die Zukunftsfragen ganz konkrete Antworten hat. Peter Tschentscher sucht das Gespräch, hört zu und trifft dann klare Entscheidungen. Es muss immer darum gehen, Interessen zusammenzubringen und Politik nicht aus dem Blickwinkel bestimmter Milieus und Gruppen zu denken.

Das zielt auf Ihren grünen Koalitionspartner?

Tatsächlich denkt die SPD solche Dinge stärker zusammen. Beispiel: Wir sind für Energieeffizienz von Wohnungen, aber Wohnraum muss vor allem bezahlbar bleiben. Und wir müssen Wohnungen auch bauen und nicht nur darüber reden. Oder: Wir wollen den ÖPNV und den Radverkehr massiv ausbauen, aber wir sagen auch: Es ist kein Verbrechen, mit dem Auto zu fahren. Das unterscheidet uns von den Grünen, die traditionell die Vertreter von Gruppen- und Minderheiteninteressen sind.

Bei den Bezirkswahlen haben die Grünen die SPD klar hinter sich gelassen...?

Die Wahlen wurden von allgemein-politischen Themen dominiert, es ging leider fast gar nicht um Bezirksthemen. Aber es stimmt: Die SPD muss die Themen im Wahlkampf stärker zuspitzen und ihr Profil klarer machen.

Das heißt, im rot-grünen Senat wird’s ungemütlich, weil ab sofort Wahlkampf herrscht?

Ach, es gehört doch dazu, dass Politik ein bisschen spannend ist. Politik lebt auch vom Wettstreit. Ich glaube, dass wir im Senat weiter freundschaftlich mit den Grünen zusammenarbeiten werden und uns einen fairen, offenen und intensiven Wahlkampf liefern werden.

Warum haben Sie nicht den Hut in den Ring geworfen, als die SPD voriges Jahr einen neuen Bürgermeister gesucht hat?

Wir haben das untereinander sehr intensiv besprochen und waren uns einig, dass Peter Tschentscher die beste Wahl ist. Er hat die längste Regierungserfahrung, und er ist auch der einzige von denen, die in Frage kamen, der keine kleinen Kinder mehr hat. Für mich hätte das Bürgermeisteramt bedeutet, dass mein Sohn (wird bald zwei Jahre) quasi ohne mich aufgewachsen wäre. Als Bürgermeister geht man morgens aus dem Haus, wenn das Kind noch schläft, und kommt abends nach Hause, wenn es schon wieder schläft.

Wie hat das Vatersein Sie verändert?

Das verändert das Leben sehr, es beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich nehme das Vatersein sehr intensiv wahr und achte darauf, bei aller Verantwortung fürs Amt, dass ich als Vater präsent bin und meinen Beitrag leiste. Ich genieße jeden Moment, den wir zusammen verbringen.

Würden Sie gern Elternzeit machen?

Das schließt das Amt leider aus. Aber wir machen zweimal im Jahr gemeinsam einen etwas längeren Urlaub, um richtig abschalten zu können.

Wo am liebsten?

Im Sommer an der Nordsee. Ich bin schließlich in Büsum aufgewachsen.



Andy Grote... persönlich:

Mein Lieblingsplatz in Hamburg ist...

...meine Terrasse.

Eine Schwäche von mir ist,...

... dass ich Termine so intensiv wahrnehme, dass ich zum nächsten zu spät komme.

Zu meinen Stärken gehört,...

... dass ich nicht leicht aus der Ruhe zu bringen bin.

So richtig ärgern kann ich mich über...

... moralische Überheblichkeit in der Politik.

Drei Dinge, die das Leben schöner machen sind...

... Liebe, Freundschaft und kalte Getränke.

Gut verzichten könnte ich auf...

... Smalltalk.

Heimat ist für mich...

... St. Pauli und Dithmarschen.

Familie ist...

... der wichtigste Grund, morgens aufzustehen.