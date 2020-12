Hamburg-Marmstorf : Ampel ausgefallen: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Trotz Warnmeldung kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung miteinander. Ersthelfer versorgten die Frauen.

Avatar_shz von Blaulicht-News

14. Dezember 2020, 07:55 Uhr

Hamburg | Am Sonntagabend war gegen 18.30 Uhr die Ampelanlage an der Kreuzung Bremer Straße (B75) Ecke Maldfeldstraße in Hamburg-Marmstorf ausgefallen. Obwohl eine entsprechende Warnmeldung veröffentlicht war, kam es gegen 20.15 Uhr bei Nebel zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Opel-Van, der von Maldfeldstraße in Richtung Eißendorfer Waldweg unterwegs war, stieß auf der Kreuzung mit einem anderen Opel – unterwegs in Richtung Harburg – zusammen. Der Van schleuderte nach der Kollision gegen ein Ampelmast und blieb dort stehen.

Ersthelfer halfen den Insassen – beides weibliche Personen – aus dem Unfallfahrzeug. Die Fahrerin aus dem anderen Fahrzeug, die wenige Meter nach der Kreuzung zum Stehen kam, wurde ebenfalls durch Ersthelfer versorgt. Sie erlitt schwerere Verletzungen.

Alle drei Frauen kamen mit verschiedenen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Teile der Kreuzung wurden für die Rettung- und Ermittlungsarbeiten gesperrt.