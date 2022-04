Kunst : Ameisen-Skulptur an der Elbchaussee wieder komplett

Die Ringelnatz-Ameisen sind wieder an die Elbchaussee zurückgekehrt. Eine der beiden Ameisen aus Bronze, die an das Gedicht „Die Ameisen“ von Joachim Ringelnatz erinnern, war im Dezember 2021 gestohlen worden. Jetzt wurde das wohl am häufigsten eingeweihte Denkmal Hamburgs wieder erneuert, teilte die Alfred Toepfer Stiftung am Freitag mit. „Es bleibt zu hoffen, dass dies die letzte Einweihung des Ameisen-Denkmals gewesen sein wird“, hieß es.

Die Bronze-Tiere, die seit 2014 in Über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.