Fussball : Altona 93 gewinnt Kellerduell gegen Heider SV

Altona 93 hat in einem Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord gegen den Heider SV mit 3:2 gewonnen. In dem Kellerduell am Mittwochabend waren die Gäste durch Jan Butzek in Führung gegangen, doch Peer Mahnke, Kevin Krottke und William Wachowski drehten mit ihren Toren die Partie zugunsten von Altona. Der Heider Anschlusstreffer durch Butzek kam zu spät.

Für die Hamburger war es der erste Heimsieg seit dem 22. September 2019 (4:1 gegen Wolfsburg II) und der erste Erfolg nach zehn sieglosen Parten. Heide wartet seit 13 Spielen auf einen Sieg. Dabei durfte sich besonders Ex-Profi Andre Trulsen freuen, der einen Tag zuvor als neuer Co-Trainer von Altona 93 vorgestellt worden war und damit wieder an der Se...

