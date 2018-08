Vorsichtsmassnahme : Alsterschwäne ziehen in ihr Winterquartier

Drei der berühmten Vögel waren am Wochenende aus bisher ungeklärter Ursache verendet.

von Markus Lorenz

06. August 2018, 18:10 Uhr

Hamburg | Das hat es in der gut 400-jährigen Geschichte der Hamburger Schwanenpflege noch nicht gegeben: Wegen des lang anhaltenden Sommerwetters kommt ein Teil der Alsterschwäne heute ins Hitze-Asyl. Schwanenvater Olaf Nieß will etwa 30 bis 50 besonders gefährdete Tiere auf Boote hieven und ins Winterquartier zum Eppendorfer Mühlenteich bringen. Nieß: „Das ist eine Vorsichtsmaßnahme.“

In den vergangenen Tagen waren drei Alsterschwäne verendet, etliche andere sind sichtlich geschwächt. Noch steht die Todesursache zwar nicht fest, Experten glauben aber, dass die Tiere hitzebedingt von giftigen Bakterien befallen worden sein könnten.

Hohe Bakterien-Belastung

Insgesamt 120 Schwäne bevölkern die verschiedenen Teile der Alster. Eine besonders hohe Belastung mit Bakterien im Schlamm gibt es derzeit in der Binnenalster sowie der Kleinen Alster am Rathausmarkt. „Dort halten sich in erster Linie Junggesellenschwäne auf, die sich gern von Touristen füttern lassen“, sagte ein Sprecher des Bezirks Nord. Der Schwanenvater will heute ab 10 Uhr versuchen, diese Tiere in die Rathausschleuse zu treiben und einzufangen.

Das Exil im Eppendorfer Mühlenteich ist dabei nur vorübergehender Natur. Sobald die Temperaturen sinken und sich die Wasserqualität wieder verbessert, kommen die Wasservögel zurück ins Alsterrevier. Erst im Herbst geht es dann für alle ins rund sechsmonatige Winterquartier.

Mehrere Gründe für die Schwanenkrise

Für die aktuelle Schwanenkrise gibt es hat nach Meinung von Experten mehrere Gründe. So haben die hohen Wassertemperaturen von rund 27 Grad für Sauerstoffmangel und ein beispielloses Fischsterben in Hamburgs Gewässern geführt. In der Folge sinkt das Nahrungsangebot auch für die Alsterschwäne, weshalb diese immer tiefer im Schlamm gründeln, wo Bakterien lauern.

Zusätzlich verursacht der rege Verkehr auf dem Stadtsee für Stress. Infolge des Supersommers sind seit Wochen besonders viele Segler, Stand-up-Paddler und Tretbootfahrer unterwegs.

Die Schwäne auf der Alster haben einen besonderen, fast schon politischen Symbolwert für die Hansestadt. Vor Jahrhunderten bildete sich die Überzeugung, dass Hamburg den Status als Freie und Hansestadt nur so lange erhält, wie Schwäne auf der Alster schwimmen. Spätestens ab 1591 wurden die Höckerschwäne auf Staatskosten gefüttert. 1664 stellte der Senat die weißen Vögel unter besonderen Schutz. Fortan war es bei Strafe verboten, sie zu beleidigen, sie zu verletzen oder zu töten. Später setzte die Stadt als einzige in Deutschland einen eigenen Schwanenvater ein.