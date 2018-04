Hamburg : Alkohol am Steuer: 24-jähriger Beifahrer bei Unfall schwer verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache prallte der Wagen gegen einen Lichtmast. Ein Insasse flüchtete nach dem Zusammenstoß.

02. April 2018, 15:08 Uhr

Hamburg | Bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss ist in Hamburg-Nettelnburg ein 24-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden.

Der 27 Jahre alte Fahrer war am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Lichtmast geprallt, der auf einer Mittelinsel stand, wie die Polizei am Ostermontag mitteilte. In dem Auto saßen zwei weitere Menschen. Der 24-jährige Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem befand sich ein Unbekannter im Wagen. Er war unmittelbar nach dem Aufprall geflohen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

