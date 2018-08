Hamburg : Akku-Ladegerät explodiert: Mann lebensgefährlich verletzt

Der Mann wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. 25 weitere Personen werden psychologisch betreut.

von Marle Liebelt

22. August 2018, 19:54 Uhr

Am Mittwochnachmittag explodierte im Brauhaus Hopfenstraße ein Akku-Ladegerät. Durch die Explosion wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Nach der Wiederbelebung durch die Rettungssanitäter, wurde er in Krankenhaus gebracht.

Für 25 weitere Personen forderte die Polizei psychologische Betreuung durch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes an. Wie es zu der Explosion kommen konnte, wird durch die Polizei ermittelt.

