Einweihungsfeier : Ahoi am Bremer Kai: Hamburg hat einen neuen Anleger für Traditionsschiffe

Neben den Museumshäfen in Övelgönne und im Sandtorhafen ist der dritte Anlegeplatz am Freitag eingeweiht worden.

von Barbara Glosemeyer

22. September 2018, 10:29 Uhr

Hamburg | Traditionsschiffe haben in Hamburg eine neue feste Anlaufstelle im Hafen. Am „Bremer Kai“ bei den historischen 50er Schuppen im Hansahafen wurde am Freitag die 130 Meter lange Pontonanlage eingeweiht. Ganzjährig können Traditionsschiffe nun Tagestörns nach Hamburg anbieten und kostenlos hier über Nacht liegen. Es ist der dritte Anlegeplatz neben den Museumshäfen in Övelgönne und im Sandtorhafen in der Hafencity.

Anlässlich des Elbfestes machten am Freitag gleich drei dieser „alten Pötte“ am Bremer Kai fest: Der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ aus Lauenburg, der Gaffelsegler „Rigmor“ aus Glückstadt und das Küstenmotorschiff „Greundiek“ aus Stade. Sie laden am Wochenende zum Open Ship und einer Runde durch den Hafen ein.

An den Gesamtkosten von 900.000 Euro für den neuen Anleger haben sich außer Hamburg mit 225.000 Euro auch die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit je 112.500 Euro über die Förderfonds der Metropolregion Hamburg beteiligt. Jeweils 150.000 Euro tragen die Hamburger Wirtschaftsbehörde, das Musical-Unternehmen Stage Entertainment und die Stiftung Hamburg Maritim.

Axel Heimken/dpa

Stades Bürgermeisterin Silvia Nieber freut sich über den neuen Anleger: „Die Traditionsschiffer aus der Metropolregion können ihre Fahrpläne dank des Anlegers um viele Attraktionen erweitern und ihre Bekanntheit steigern. Das macht das touristische Angebot bunter und ist ein Beitrag dazu, die wirtschaftliche Grundlage der Schiffsbetreiber zu sichern.“

Für den neuen Anleger kaufte und überarbeitete die Stiftung Hamburg Maritim drei Pontons, die mit einem bereits vorhandenen Ponton verbunden wurden. Damit stehen Traditionsschiffen etwa 260 Meter Anlegeplatz zur Verfügung. Die Pontonanlage mit einer Fläche von über 1000 Quadratmetern wird durch eine 28 Meter lange Brücke mit dem Bremer Kai verbunden.

Auch Barkassen können den Anleger künftig etwa von den Landungsbrücken anfahren und Besucher so zu maritimen Attraktionen wie dem Hafenmuseum schippern. Und: Die Anlage befindet vis-a-vis vom Oswaldkai und bietet einen tollen Blick auf den modernen Seegüterumschlag.