Nach sexuellen Übergriffen in Hamburg : Achtung, Kameras: Jungfernstieg jetzt videoüberwacht

von Markus Lorenz

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:47 Uhr

Hamburg | Wenige Tage vor Silvester hat die Hamburger Polizei am Jungfernstieg eine Videoüberwachung installiert. Wie die Ordnungshüter bestätigten, sind seit Freitag der vorigen Woche in einem Abschnitt des Alsterboulevards insgesamt drei Kameras angebracht worden. Schilder weisen Passanten auf die Überwachung hin. Außerdem wird die Telefonnummer des zuständigen Polizeireviers 14 genannt – falls Bürger Fragen haben.

Auch vor einem Jahr hatte die Polizei Kameras am Jungfernstieg in Betrieb genommen, allerdings nur vorübergehend. Damals handelte es sich um eine Reaktion auf die gehäuften sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/2016, bei denen die Prachtmeile an der Binnenalster zu den Schwerpunkten gehört hatte.

Zum Jahreswechsel 2016/2017 erzielte die Überwachung die erhoffte Wirkung. Am Jungfernstieg kam es - eben so wie auf St. Pauli - zu keinen gehäuften Grapsch-Attacken mehr.

Die Innenbehörde ließ die Kameras noch im Januar wieder abmontieren. Zugleich erteilte Innensenator Andy Grote (SPD) der Polizei jedoch den Auftrag, mögliche Standorte für dauerhafte Videokontrollen in der Stadt zu prüfen. Zu den potenziellen Standorten gehörten der Hansaplatz in St. Georg, die Reeperbahn, der Bahnhof Bergedorf - und eben der Jungfernstieg. Ob die Kameras dort erneut nur für die Silvesterfeiern oder längerfristig angebracht sind, ist bislang unklar.

Die rechtlichen Hürden für eine Non-Stopp-Kontrolle per Video im öffentlichen Raum sind hoch. Nach Klagen von Anwohnern hatte das Hamburger Oberverwaltungsgericht die Polizei 2010 dazu verpflichtet, die Kameraüberwachung entlang der Reeperbahn stark einzuschränken. Die Auflagen waren so hoch, dass die Fahnder die Anlage daraufhin ganz abschalteten. Seit den Silvesterexzessen vor zwei Jahren lässt die Polizei auf dem Kiez Überwachungskameras lediglich zu besonderen Anlässen mitlaufen.

Der Jungfernstieg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem neuen Brennpunkt entwickelt. Vor allem im Sommer kommt es auf der Treppenanlage zum Alsterufer regelmäßig zu lautstarken Feiern, Saufgelagen, Pöbeleien und Schlägereien. Die Behörden haben dort deshalb inzwischen Scheinwerfer installiert. Allerdings führt die Polizei die Straße weiterhin nicht als Kriminalitätsschwerpunkt.